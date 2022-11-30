ЕС передаст Украине еще 40 генераторов, - Жозеп Боррель

Европейский Союз предоставит Украине еще 40 генераторов вдобавок к 550, которые уже переданы через механизм гражданской защиты.

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Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Россия пытается сломать моральный дух Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и используя зиму как оружие войны против мирного населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты", - написал он в Twitter.

Russia attempts to break morale of #Ukraine by targeting energy infrastructure and using winter as weapon of war against civilians



At @G7 meeting we coordinate our support; EU is sending 40 power generators in addition to the 550 already provided via @eu_echo #EUCivPro Mechanism — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 30, 2022

Напомним, что правительство Украины упростило требования для продажи генераторов и аккумуляторов.