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Энергетика
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ЕС передаст Украине еще 40 генераторов, - Жозеп Боррель

ЕС передаст Украине еще 40 генераторов, - Жозеп Боррель
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель

Европейский Союз предоставит Украине еще 40 генераторов вдобавок к 550, которые уже переданы через механизм гражданской защиты.

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Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Россия пытается сломать моральный дух Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и используя зиму как оружие войны против мирного населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты", - написал он в Twitter.

Напомним, что правительство Украины упростило требования для продажи генераторов и аккумуляторов.