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ЕС передаст Украине еще 40 генераторов, - Жозеп Боррель
Европейский Союз предоставит Украине еще 40 генераторов вдобавок к 550, которые уже переданы через механизм гражданской защиты.
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Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
"Россия пытается сломать моральный дух Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и используя зиму как оружие войны против мирного населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты", - написал он в Twitter.
Напомним, что правительство Украины упростило требования для продажи генераторов и аккумуляторов.Подписывайтесь на наш Telegram канал