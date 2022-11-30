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Как блекаут сказался на работе кафе и ресторанов
Массированные обстрелы Украины почти не уменьшили количество работающих кафе и ресторанов, но сказались на их оборотах и организации работы.
Об этом сообщает Opendatabot со ссылкой на данные компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.
16 ноября, после массированного обстрела гражданской инфраструктуры и первого блэкаута, количество работающих учреждений существенно не изменилось. Исключение – Житомирская и Одесская области, там зафиксировано наибольшее падение количества работающих заведений – "минус" 5% и 3% за неделю соответственно.
Показатели оборота кафе и ресторанов упали в среднем на 8%. Больше всего "просели" заведения в Черновицкой (-15%), Тернопольской (-14%) и Хмельницкой (-13%) областях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После обстрелов 23 ноября больше всего пострадали Черкасская и Ровенская области (еще "минус" 4% за неделю), Ивано-Франковская, Винницкая и Тернопольская (-3%). Однако есть и регион, где активных заведений за неделю стало больше – это Житомирская область (+4%).
В среднем второй блекаут сократил обороты кафе и ресторанов в Украине также на 8% за неделю. Больше всего обороты просели в Кировоградской (-16%), Волынской (-14%), Николаевской (-13%), Одесской (-12%), Киеве, Полтавской и Черниговской областях (-11%).
Как отмечают в Poster, отключение света заставляют рестораторов адаптировать работу заведений: сокращать часы работы, сокращать меню, готовить только холодные блюда, разжигать гриль на улице, работать при свечах.
"Однако те предприниматели, кто успел уже установить генераторы, чувствуют себя лучше и даже видят рост в кассах. Заведения становятся одновременно и рабочими хабами, где можно поработать за ноутбуком, пока дома нет света, и пунктами несокрушимости, в которых можно зарядить телефоны и согреться", – сказал Родион Ерошек, СЕО и совладелец компании Poster.
Отметим, как ранее сообщили в Opendatabot, с 24 февраля в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Почти половину из них открыли женщины.