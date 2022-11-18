За час війни майже половину нових малих бізнесів відкрили жінки

З 24 лютого в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Майже половину з них відкрили жінки.

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Про це повідомляє Opendatabot.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни було зареєстровано 21 876 компаній. У 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки.

Найбільша кількість жінок очолює підприємства у Донецькій, Херсонській та Луганській областях, найменша жінок серед топів компаній в Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві та Київській області.

За час війни жінки відкрили 84 916 нових ФОП — це майже половина (48%) від усієї кількості нових бізнесів.

Серед усієї кількості діючих ФОП найбільше жінок у Донецькій, Луганській та Хмельницькій областях, а найменше — у Києві, Тернопільській та Харківській областях.

Загалом від початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 ФОП.

Зазначимо, Кабінет міністрів вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту "єРобота". Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.