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За час війни майже половину нових малих бізнесів відкрили жінки
З 24 лютого в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Майже половину з них відкрили жінки.
Про це повідомляє Opendatabot.
Зазначається, що від початку повномасштабної війни було зареєстровано 21 876 компаній. У 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки.
Найбільша кількість жінок очолює підприємства у Донецькій, Херсонській та Луганській областях, найменша жінок серед топів компаній в Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві та Київській області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За час війни жінки відкрили 84 916 нових ФОП — це майже половина (48%) від усієї кількості нових бізнесів.
Серед усієї кількості діючих ФОП найбільше жінок у Донецькій, Луганській та Хмельницькій областях, а найменше — у Києві, Тернопільській та Харківській областях.
Загалом від початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 ФОП.
Зазначимо, Кабінет міністрів вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту "єРобота". Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.