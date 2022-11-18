За время войны почти половину новых малых бизнесов открыли женщины

С 24 февраля в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Почти половину из них открыли женщины.

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Об этом сообщает Opendatabot.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны было зарегистрировано 21 876 компаний. У 28% новозарегистрированных бизнесов директорами являются женщины.

Наибольшее количество женщин возглавляет предприятия в Донецкой, Херсонской и Луганской областях, наименьшее количество женщин среди топов компаний в Тернопольской, Черновицкой, Львовской областях, а также в Киеве и Киевской области.

За время войны женщины открыли 84 916 новых ФЛП – это почти половина (48%) от всего количества новых бизнесов.

Среди всего количества действующих ФЛП больше всего женщин в Донецкой, Луганской и Хмельницкой областях, а меньше всего - в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

Всего с начала активной фазы боевых действий в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 ФОП.

Отметим, что Кабинет министров внес изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий в рамках проекта "еРабота". Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели.