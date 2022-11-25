Украинцы в Европе открыли заведения, где можно попробовать еду, которую ели во время Голодомора

Украинские активисты запустили акцию, в рамках которой открывают в городах Европы заведения, где будут готовить еду, которую украинцы ели во время Голодомора в 1932-33 годах. "Рестораны" будут работать с 24 по 28 ноября.

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Об этом сообщила инициатор акции, выпускница Украинской академии лидерства Иванна Живачук, передает издание The Village.

"Концепция акции - уличный ресторан с "блюдами" времен Голодомора - искусственного голода в 1932-33 годах. Так молодежь хочет рассказать о геноциде, который чинил СССР 90 лет назад и продолжает делать современная Россия сейчас", - пояснили организаторы.

В частности, посетители смогут попробовать хлебцы из натертой травы, паляницы из картофелиных шелух, суп из сорняков и т.д.

"Российские солдаты расстреливают, пытают, насилуют мирных жителей, морят голодом в заблокированных городах. Еда снова стала оружием, которым теперь Россия шантажирует весь мир, пытаясь блокировать порты и предпринимая попытки выходить из зерновых соглашений. За преступления Голодомора тогда никто не понес наказание, поэтому история повторяется", - прокомментировала Живачук.

Расписание и адрес проведения акции можно узнать в социальных сетях организаторов. Планируется, что такие "рестораны" будут работать в рамках акции во Франции, Германии, Австрии, Чехии, Финляндии, Эстонии, Люксембурге, Великобритании.

Напомним, что Эстония первая в мире еще в 1993 году признали устроенный сталинским режимом Голодомор геноцидом украинского народа.

Кроме того, в 2021 году Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 иностранных государств, включая Австралию, Ватикан, Венгрию, Грузию, Канаду, Колумбию, Латвию, Литву, Мексику, Парагвай, Перу, Польшу, Португалию, США, Эквадор и Эстонию. В Украине отдельный закон о Голодоморе 1932-1933 годов с признанием этих событий как геноцида украинского народа был принят в 2006 году.