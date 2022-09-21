Россия должна ответить за провоцирование голода в мире, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество быть солидарным, чтобы привлечь к ответственности страну-агрессора РФ за провоцирование голода в мире.

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Об этом Зеленский сказал в выступлении на заседании высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности Global Food Security Summit, которое проходит на полях Генассамблеи ООН.

Президент подчеркнул, что каждый человек в мире должен быть лишен голода и даже его угрозы, а каждая страна в мире должна быть надежно защищена от голода.

"А любое государство, провоцирующее голод, пытающееся сделать доступ к пище какой-то привилегией, пытающейся поставить защиту народов от голода в зависимости от улыбки фортуны или милости какого-то диктатора, – такое государство должно получать от мира жесточайшую реакцию. Реакцию, как за применение оружия массового поражения – химического, биологического или ядерного. Потому что распространение голода – это такое же безнравственное и бесчеловечное оружие массового поражения, как распространение смертоносных бактерий или радиации", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что это позиция нации, которая потеряла миллионы людей в результате голодоморов.

"Поэтому мы особенно чувствуем, что на самом деле означают слова «продовольственная безопасность». Что такое право на защиту от голода. Что такое право на еду. Чувствуем, почему это не привилегия, почему это не должно быть случайностью и почему каждый, кто разрушает это право, должен получить жесткий ответ", - отметил Зеленский.

По его словам, именно поэтому Украина прилагает столько усилий, чтобы восстановить аграрный экспорт. За восемь месяцев прошлого года Украина экспортировала около 38 миллионов тонн агропродукции. За восемь месяцев этого года мировой рынок получил почти на 10 миллионов тонн меньше.

"Минус 10 миллионов тонн нашего агроэкспорта – это плюс десятки миллионов людей, оказавшихся на грани голода или голодающих. И это лишь первоначальные последствия российской блокады наших портов, российских попыток ракетными ударами помешать нам строить новую логистику экспорта и аморальной политической игры с колебаниями продовольственных цен. Россия должна за это отвечать. Зачем ей это все было нужно? Чтобы якобы милостиво давать продовольствие в обмен на суверенитет. В обмен на политическое покорение. В обмен на уязвимость. На уязвимость многих африканских, азиатских и европейских стран", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать.

"Мы этого категорически не воспринимаем. Мы против этого последовательно боремся. Даже в условиях полномасштабной войны мы помогаем нашей агропродукцией тем, кто не может самостоятельно обеспечить себя ею. И я хочу заверить ООН, что Украина и дальше будет гарантом Продовольственной программы ООН", - отметил президент.

Он призвал мировое сообщество к солидарности.

«Будьте солидарны с нами в привлечении России к ответственности. Будьте солидарны с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны на защиту от голода, право на еду. Это право, а не привилегия. Так должно быть. Верю, что мы с вами сможем это гарантировать", - подытожил Зеленский.

Напомним, что с 1 августа по 1 сентября, то есть за первый месяц действия " зернового соглашения", порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в общей сложности отгрузили на внешние рынки 1,72 миллиона тонн агропродукции. За этот период из трех портов вышло 68 судов в порты назначения в 18 странах мира.