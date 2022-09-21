Росія повинна відповісти за провакування голоду у світі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту бути солідарною, аби притягнути до відповідальності країну-агресора РФ, яка провокує голод.

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Про це Зеленський сказав у виступі на засіданні високого рівня з питань продовольчої безпеки Global Food Security Summit, яке відбувається на полях Генасамблеї ООН.

президент наголосив, що кожна людина у світі має бути позбавлена голоду й навіть його загрози, а кожна країна у світі має бути надійно захищена від голоду.

"А будь-яка держава, яка провокує голод, яка намагається зробити доступ до їжі якимось привілеєм, яка пробує поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, – така держава має отримувати від світу найжорсткішу реакцію. Реакцію, як за застосування зброї масового ураження – хімічної, біологічної чи ядерної. Бо поширення голоду – це така ж аморальна й нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій чи радіації", - підкреслив Зеленський.

Презедент зауважив, що це позиція нації, яка втратила мільйони людей унаслідок голодоморів.

"Тому ми особливо відчуваємо, що насправді означають слова «продовольча безпека». Що таке право на захист від голоду. Що таке право на їжу. Відчуваємо, чому це не привілей, чому це не має бути випадковістю й чому кожен, хто руйнує це право, повинен отримати жорстку відповідь", - зауважив Зеленський.

За його словами, саме тому Україна докладає стільки зусиль, щоб відновити аграрний експорт. За вісім місяців минулого року Україна експортувала майже 38 мільйонів тонн агропродукції. За вісім місяців цього року світовий ринок отримав уже майже на 10 мільйонів тонн менше.

"Мінус 10 мільйонів тонн нашого агроекспорту – це плюс десятки мільйонів людей, що опинилися на межі голоду чи голодують. І це лише початкові наслідки російської блокади наших портів, російських намагань ракетними ударами завадити нам будувати нову логістику експорту й аморальної політичної гри з коливаннями продовольчих цін. Росія повинна за це відповідати. Навіщо їй це все було потрібно? Щоб нібито милостиво давати продовольство в обмін на суверенітет. В обмін на політичне підкорення. В обмін на уразливість. На уразливість багатьох африканських, азійських та європейських країн", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, шо Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невід’ємним правом, а тим, що потрібно випрошувати.

"Ми цього категорично не сприймаємо. Ми проти цього послідовно боремося. Навіть в умовах повномасштабної війни ми допомагаємо нашою агропродукцією тим, хто не може самостійно забезпечити себе нею. І я хочу запевнити ООН, що Україна й надалі буде гарантом Продовольчої програми ООН", - зазначив президент.

Він закликав світову спільноту до солідарності.

"Будьте солідарними з нами у притягненні Росії до відповідальності. Будьте солідарними з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду, право на їжу. Це право, а не привілей. Так має бути. Вірю, що ми з вами зможемо це гарантувати", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що з 1 серпня по 1 вересня, тобто за перший місяць дії "зернової угоди", порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" загалом відвантажили на зовнішні ринки 1,72 мільйона тонн агропродукції. За цей період з трьох портів вийшло 68 суден до портів призначення у 18 країнах світу.