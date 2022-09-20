Ціни на хліб у ЄС рекордно зросли через війну в Україні

Європейському союзі ціни на хліб зросли майже на одну пʼяту у серпні, оскільки вторгнення Росії до України, яка є найбільшим експортером зерна та добрив, продовжувало руйнувати світові ринки, а загальна інфляція прискорилася.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що світові ціни на пшеницю зросли з лютого після того, як війна на кілька місяців призупинила експорт зерна з Чорного моря та обмежила відвантаження добрив, оскільки російські виробники втратили доступ до портів Балтійського моря, які вони використовували для відвантаження аміаку, ключового інгредієнта нітратних добрив.

Тому середня ціна на хліб у ЄС у серпні 2022 року була на 18% вищою, ніж роком раніше. Як свідчать дані статистичного управління ЄС, це є найвищим зростанням із грудня 2017 року.

За даними Євростату, у серпні 2021 року середня ціна на хліб зросла на 3% у річному обчисленні.

Найвищі річні зміни середньої ціни на хліб були зафіксовані в Угорщині та Литві: зростання склало 66% та 33% відповідно.

Країнами з найнижчим середнім приростом були Франція (8%), а також Нідерланди та Люксембург, де зростання склало 10%.

Ціни на хліб у ЄС цього року постійно зростали порівняно із середнім показником у 8,3% у лютому, коли Росія напала на Україну.

Сукупні ціни на хліб та крупи зросли на 16,6% у серпні, що є найвищим показником як мінімум із січня 1997 року.

Зазначимо, економісти вважають, що рецессія в Європейському союзі майже неминуча в наступному році.

Зараз домогосподарства та компанії в Європі готуються до можливості нормування енергії після того, як Росія обмежила постачання газу до регіону, і вже борються з рекордно високими темпами інфляції.