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Ціни на хліб у ЄС рекордно зросли через війну в Україні
Європейському союзі ціни на хліб зросли майже на одну пʼяту у серпні, оскільки вторгнення Росії до України, яка є найбільшим експортером зерна та добрив, продовжувало руйнувати світові ринки, а загальна інфляція прискорилася.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що світові ціни на пшеницю зросли з лютого після того, як війна на кілька місяців призупинила експорт зерна з Чорного моря та обмежила відвантаження добрив, оскільки російські виробники втратили доступ до портів Балтійського моря, які вони використовували для відвантаження аміаку, ключового інгредієнта нітратних добрив.
Тому середня ціна на хліб у ЄС у серпні 2022 року була на 18% вищою, ніж роком раніше. Як свідчать дані статистичного управління ЄС, це є найвищим зростанням із грудня 2017 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними Євростату, у серпні 2021 року середня ціна на хліб зросла на 3% у річному обчисленні.
Найвищі річні зміни середньої ціни на хліб були зафіксовані в Угорщині та Литві: зростання склало 66% та 33% відповідно.
Країнами з найнижчим середнім приростом були Франція (8%), а також Нідерланди та Люксембург, де зростання склало 10%.
Ціни на хліб у ЄС цього року постійно зростали порівняно із середнім показником у 8,3% у лютому, коли Росія напала на Україну.
Сукупні ціни на хліб та крупи зросли на 16,6% у серпні, що є найвищим показником як мінімум із січня 1997 року.
Зазначимо, економісти вважають, що рецессія в Європейському союзі майже неминуча в наступному році.
Зараз домогосподарства та компанії в Європі готуються до можливості нормування енергії після того, як Росія обмежила постачання газу до регіону, і вже борються з рекордно високими темпами інфляції.