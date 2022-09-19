Жителі окупованих територій шоковані цінами на продукти харчування

Жителі Луганщини, які потрапили під окупацію Росії, у соцмережах повідомляють про суттєве підвищення цін, яке торкнулось усіх груп товарів.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти штучно знецінили гривню, обмінюючи її по 1,25 рубля за 1 гривню замість номінальних 2,5 до 1. Водночас, фактично пограбувавши населення, ціни на продукти харчування росіяни підняли вдвічі. А з урахуванням нового «курсу» обміну – люди, в яких залишається гривня, збідніли в чотири рази", - зазначив Гайдай.

За його словами, різниця цін, у порівнянні із підконтрольною Уряду України територією, дуже відчутна.

Більш ніж в два рази вище ціни на картоплю, птицю (тушки курячі) та свинину.

Значно дорожчі, ніж українські, такі продукти споживчого кошика:



цукор кристалічний – на 83,52 %,

буряк – на 76,47 %,

олія соняшникова – на 68,12 %,

яловичина – на 61,50 %,

яйця курячі – на 55,73 %,

макаронні вироби – на 54,34 %,

сметана – на 53,93 %,

масло вершкове – на 51,37 %,

хліб житньо-пшеничний – на 48,90 %.

Такаж ситуація з цінами і на інших окупованих теріторіях.

Як пишуть місцеві видання, після штучного заниження окупантами курсу гривні до рубля буквально за пару днів ціни у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стрибнули так, що люди перебувають у справжньому шоці, без жодних метафор, бо не знають, як їм далі виживати, але це, як запевняють продавці, ще не межа.

Так, ціни на м'ясо за кілька днів після зміни грошового курсу піднялися на 30%.

І якщо м'ясо багато бердянців вже й так давно не купують, тому що не можуть собі дозволити, то подорожчання овочів стало для більшості неймовірним ударом. За рахунок доступних овочів багато мешканців міста буквально виживали все літо.

Ціни на деякі продукти в Бердянську:

М'ясо:

Лопатка свиняча 245 грн

Вирізка свиняча 295 грн

Філе куряче 245 грн

Фарш курячий 219 грн.

Овочі:

Помідори сливки 15-18 грн

Помідори звичайні червоні 35 грн

Рожеві помідори 35-40 грн

Огірки 40-45 грн

Картопля 23-27 грн

Перець болгарський 22-25 грн

Баклажани 35 грн

Цвітна капуста 60 грн

Яблука 40-85 грн

Цибуля 15 грн

Буряк 15-16 грн

Капуста білокачанна 15-16 грн

Морква 16 грн.

Нагадаємо, росіяни штучно занизили курс гривні на окупованих територіях. Загарбники хочуть ментально зневірити людей у стійкості гривні, стійкості економіки української держави.