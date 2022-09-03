На окупованих територіях Луганщини штучно занизили курс гривні

Бойовики самопроголошеної ЛНР штучно занизили курс гривні на окупованих територіях Луганської області. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Ще кілька місяців тому за 100 гривень на окупованій території Луганської області можна було отримати 250 рублів. Пізніше міняли пропонували 170 рублів, а якщо заощадження у вас занадто великі - то навіть 180 рублів. "курс 1,25, що вдвічі менше від початкового", - написав Гайдай.

За його словами, росіяни хочуть ментально зневірити людей у стійкості гривні, стійкості економіки української держави.

"Фактично страждають люди, у яких залишилися заощадження в гривні або кому продовжують надходити соціальні та пенсійні виплати. У переважній більшості це люди похилого віку, інваліди, незаможні. Грабують саме їх. Їм уже півроку обіцяють "конкурентоспроможний рівень соціальних гарантій", і знаходять причини відмовити". в оформленні пенсії", - написав Гайдай.

Глава ОВА додав, що населенню важче стає і евакуюватися з окупованої території, якщо немає власного транспорту. Через зниження курсу перевізники автоматично піднімають вартість проїзду. Також зростають ціни в продуктових магазинах, де цінники і раніше були дуже високими.

Нагадаємо, росіяни обіцяють батькам учнів на окупованих територіях виплатити 10 000 рублів, якщо дитина відвідуватиме школу і навчатиметься за російською програмою.