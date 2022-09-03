На оккупированных территориях Луганщины искусственно занизили курс гривны

Боевики самопровозглашенной “ЛНР” искусственно занизили курс гривны на оккупированных территориях Луганской области. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Еще несколько месяцев назад за 100 гривен на оккупированной территории Луганской области можно было получить 250 рублей. Позже менялы предлагали 170 рублей, а если сбережения у вас слишком большие – то даже 180 рублей. С понедельника правительство так называемой "лнр" установит "официальный»\" курс 1,25, что вдвое меньше начального", - написал Гайдай.

По его словам, россияне хотят ментально разуверить людей в устойчивости гривны, устойчивости экономики украинского государства.

"Фактически страдают люди, у которых остались сбережения в гривне или кому продолжают поступать социальные и пенсионные выплаты. В подавляющем большинстве это пожилые люди, инвалиды, малоимущие. Грабят именно их. Им уже полгода обещают "конкурентоспособный уровень социальных гарантий", и находят причины отказать в оформлении пенсии", — написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, населению труднее становится и эвакуироваться с оккупированной территории, если нет собственного транспорта. Из-за понижения курса перевозчики автоматически поднимают стоимость проезда. Также растут цены в продуктовых магазинах, где ценники и до этого были очень высокими.

Напомним, россияне обещают родителям учеников на оккупированных территориях выплатить 10 000 рублей, если ребенок будет посещать школу и будет учиться по российской программе.