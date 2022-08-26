На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы

Россияне обещают родителям учеников на оккупированных территориях выплатить 10 000 рублей, если ребенок будет посещать школу и будет учиться по российской программе.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Правда, эти деньги можно получить только, если отправить ребенка в школу до 15 сентября. Позже – учишься уже безвозмездно, как и во всем мире. Россиянам безразлично, вернутся ли люди в родные города позже, потому что знают, что ничего до зимы не отремонтируют и на новый приток людей рассчитывать не стоит, но и из тех, кто остался, не все желают учиться по программе врага, но 10 тысяч рублей при отсутствии работы играют свою роль. Эти деньги – многофункциональны. Они еще стимулируют население посетить псевдореферендум, военным – выявить родителей, которых можно мобилизовать. А также не следует забывать, что одиннадцатиклассники вскоре достигнут призывного возраста", - отметил Гайдай.

По его словам, проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты. Россия была вынуждена усилить деятельность ФСБ на оккупированных территориях, потому что поддержка войны уменьшается – люди не идут воевать.

"Видят, что не возвращаются соседи и родственники. В лучшем случае, находят их в госпиталях. Как вот в Алчевске, где по городу даже распространяются объявления: из-за обилия раненых местная хирургия принимает в дар костыли и инвалидные коляски", - отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что поддержка запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве армии РФ – линия фронта почти замерла, но для наступления ВСУ необходимо больше оружия.

Так, за минувшую ночь противником совершено четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня.

В течение 25 августа по четырем населенным пунктам россияне нанесли авиаудары.

Ранее Гайдай сообщил, что в оккупированных городах Луганщины от россиян сбежала большая часть пенсионеров .