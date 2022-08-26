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Категория
Общество
Дата публикации

На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы

На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы

Россияне обещают родителям учеников на оккупированных территориях выплатить 10 000 рублей, если ребенок будет посещать школу и будет учиться по российской программе.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Правда, эти деньги можно получить только, если отправить ребенка в школу до 15 сентября. Позже – учишься уже безвозмездно, как и во всем мире. Россиянам безразлично, вернутся ли люди в родные города позже, потому что знают, что ничего до зимы не отремонтируют и на новый приток людей рассчитывать не стоит, но и из тех, кто остался, не все желают учиться по программе врага, но 10 тысяч рублей при отсутствии работы играют свою роль. Эти деньги – многофункциональны. Они еще стимулируют население посетить псевдореферендум, военным – выявить родителей, которых можно мобилизовать. А также не следует забывать, что одиннадцатиклассники вскоре достигнут призывного возраста", - отметил Гайдай.

По его словам, проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты. Россия была вынуждена усилить деятельность ФСБ на оккупированных территориях, потому что поддержка войны уменьшается – люди не идут воевать.

"Видят, что не возвращаются соседи и родственники. В лучшем случае, находят их в госпиталях. Как вот в Алчевске, где по городу даже распространяются объявления: из-за обилия раненых местная хирургия принимает в дар костыли и инвалидные коляски", - отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что поддержка запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве армии РФ – линия фронта почти замерла, но для наступления ВСУ необходимо больше оружия.

Так, за минувшую ночь противником совершено четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня.

В течение 25 августа по четырем населенным пунктам россияне нанесли авиаудары.

Ранее Гайдай сообщил, что в оккупированных городах Луганщины от россиян сбежала большая часть пенсионеров .

Автор:
Светлана Манько