На окупованих територіях росіяни платять за відвідування школи

Росіяни обіцяють батькам учнів на окупованих територіях виплатити 10 000 рублів, якщо дитина відвідуватиме школу та навчатиметься за російською програмою.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Щоправда, ці гроші можна отримати лише, якщо відправити дитину у школу до 15 вересня. Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як й в усьому світі. Росіянам байдуже, чи повернуться люди в рідні міста пізніше, бо знають, що нічого до зими не відремонтують і на новий приплив людей розраховувати не варто. Однак й із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою ворога. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль. Ці гроші – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, військовим – виявити батьків, яких можна мобілізувати. А також не слід забувати, що одинадцятикласники невдовзі стануть призовного віку", - зазначив Гайдай.

За його словами, проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, бо підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати.

"Бачать, що не повертаються сусіди та родичі. У кращому випадку, знаходять їх в шпиталях. Як от в Алчевську, де по місту навіть поширюються оголошення: через велику кількість поранених місцева хірургія приймає в дар милиці та інвалідні візки", - зазначив Гайдай.

Він підкреслив, що підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі армії РФ – лінія фронту майже завмерла, але для наступу ЗСУ необхідно більше зброї.

Так, за минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Протягом 25 серпня по чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів.

Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків.

Раніше Гайдай повідомив, що в окупованих містах Луганщини від росіян втекла більша частина пенсіонерів.