Росія вкрала у одного з агропідприємств на Луганщині весь зібраний урожай зерна

ПрАТ "Агротон" не змогло швидко перенести бізнес у більш безпечні регіони і було змушене продовжувати діяльність в частині тимчасово окупованої Луганської області. Але окупанти забрали всі 200 тонн зерна, зібрані на полях підприємства.

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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Компанія "Агротон" впродовж минулого року та на початку 2022-го профінансувала за власний рахунок та за державні кошти оновлення парку техніки та закупила мінеральні добрива. Завдяки цьому підприємство очікувало на найбільший за всі роки врожай. Моніторинг ПрАТ "Агротон" показав, що на деяких полях врожайність складала до 60 ц/га.

У "Агротоні" на почату року залишалося 20 тисяч тонн врожаю минулого року. Зараз на полях агрофірми на території Луганщини зібрано ще 200 тисяч тонн, однак все це вивезено до РФ.

"Багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали в безпечні регіони України та провели перереєстрацію бізнесу. Але є й ті, що пішли на співпрацю з рф і здавали своїх партнерів. ТОВ "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" – це соціальна опора регіону. Однак їх захопив підприємець із Краснодара, маючи уставний фонд 2 000 фублів", — розповіла заступник директора департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації Любов Безкоровайна.

Крім того, агропідприємствам нічим обробляти землю та збирати врожай, бо всю нову техніку росіяни вивезли. Зокрема, у "Агротона" забрали 40 одиниць автомобільного транспорту.

" Так, техніку з Новоайдарщини одразу перегнали до Перевальська, її відстежили за допомогою GPS. Навіщо вона там – незрозуміло. Аналогів такої техніки в росіян не було. Вони не вміють нею користуватися. Трапляються випадки, коли окупанти не можуть впоратися навіть із запуском двигуна", — додав Гайдай.

Відомо, що росіяни продають зерно, яке раніше вкрали із українських елеваторів, видаючи його за своє. Міжнародні компанії спроможні розібратися, звідки йде зерно і викрадену продукцію навряд чи хтось купуватиме.

Нагадаємо, раніше міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що російські окупанти, окрім пограбування зернових, незаконно вивезли також десятки тисяч тонн соняшникової олії, сотні кілограмів овочів та вкрали сільськогосподарську техніку на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com