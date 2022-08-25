Россия украла у одного из агропредприятий в Луганской области весь собранный урожай зерна

ЧАО "Агротон" не смогло быстро перенести бизнес в более безопасные регионы и было вынуждено продолжать деятельность в части временно оккупированной Луганской области. Но оккупанты забрали все 200 тонн зерна, собранные на полях предприятия.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Компания "Агротон" в прошлом году и начале 2022-го профинансировала за свой счет и за государственные деньги обновление парка техники и закупила минеральные удобрения. Благодаря этому предприятие ожидало самый большой за все годы урожай. Мониторинг ЧАО "Агротон" показал, что на некоторых полях урожайность составляла до 60 ц/га.

В "Агротоне" на начало года оставалось 20 тысяч тонн урожая прошлого года. Сейчас на полях агрофирмы на территории Луганской области собрано еще 200 тысяч тонн, однако все это вывезено в РФ.

"Многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины и провели перерегистрацию бизнеса. Но есть и те, что пошли на сотрудничество с РФ и сдавали своих партнеров. ООО "Нибулон" и ЧАО "Агротон" – это социальная опора региона. Однако их захватил предприниматель из Краснодара, имея уставный фонд 2 000 фублей", - рассказала заместитель директора департамента агропромышленного развития Луганской областной государственной администрации Любовь Бескоровайна.

Кроме того, агропредприятиям нечем обрабатывать землю и собирать урожай, потому что всю новую технику россияне вывезли. В частности, у "Агротона" забрали 40 единиц автомобильного транспорта.

"Так, технику из Новоайдарщины сразу перегнали в Перевальск, ее отследили с помощью GPS. Зачем она там – непонятно. Аналогов такой техники у россиян не было. Они не умеют ей пользоваться. Бывают случаи, когда оккупанты не могут справиться даже с запуском двигателя", — добавил Гайдай.

Известно, что россияне продают зерно, которое украли ранее из украинских элеваторов, выдавая его за свое. Международные компании способны разобраться, откуда идет зерно и похищенную продукцию вряд ли кто-нибудь будет покупать.

Напомним, ранее министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что российские оккупанты, кроме воровства зерновых, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей и украли сельскохозяйственную технику на временно оккупированных территориях Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com