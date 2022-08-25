В окупованих містах Луганщини від росіян втекла більша частина пенсіонерів

Протягом декількох місяців російські окупанти не полишають спроб зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, найбільші сподівання окупанти покладали на людей похилого віку.

"Але, як виявилося, і вони втекли від російської навали. Якщо до повномасштабного вторгнення ми мали понад 330 тисяч пенсіонерів, то за ці півроку за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тисяч осіб", - зазначив Гайдай.

Він підкреслив, що більше двох третин літніх людей виїхали, вирішили жити в спокої і цивілізованому світі, а не при "руському мирі".

"І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, – жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли", - зауважив очільник ОВА.

Раніше Гайдай повідомляв, що росіяни не мають обіцяних перемог на фронті, втрачають довіру в окупованих містах, які вони місяцями не можуть розпочати відновлювати.