На Луганщині окупанти змушують фермерів продавати молоко за безцінь

На окупованих територіях Луганської області російські військові змушують місцевих фермерів продавати молоко за вкрай низькими цінами. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

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За його словами, фермерам Луганської області окупанти пропонують 7 рублів за літр молока.

Гайдай зазначає, що така ціна навіть не дозволяє фермерам покрити витрати на виробництво, проте вони змушені продавати молоко окупантам, щоб мати хоч якісь кошти.

"Як повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації, минулого року за літр молока фермерам пропонували по 20 гривень. Це у сім-вісім разів вище, ніж зараз. Така ціна "російського світу", - написав Гайдай.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб, причетних до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 мільйонів доларів із окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.