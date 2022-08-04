СБУ сообщила о подозрениях коллаборантам-организаторам вывоза 650 тысяч тонн зерна с оккупированного РФ юга

Служба безопасности Украины сообщает, что задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более 200 миллионов долларов с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

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Как сообщается в сообщении спецслужбы, она установила как коллаборантов, подписывавших разрешения на вывоз зерна, так и всех членов экипажа 10 российских судов, на которых транспортируется награбленная продукция.

В частности, уже сообщено о подозрении бывшему депутату Верховной Рады, а ныне главе российской оккупационной администрации Запорожской области Евгению Балицкому, главе оккупационной администрации Бердянска Александру Сауленко, а также самозваному "директору" захваченного Бердянского морского торгового порта Владимиру Стельмаченко.

Им инкриминируют часть 8 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность, повлекшая тяжкие последствия), статью 111-2 (пособничество государству агрессору); часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц). В то же время СБУ установила и других участников этой противоправной схемы, которым также планируется объявление подозрений.

Кроме того, наложен арест на имущество, в том числе на четыре воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области, и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье, на общую сумму более 149 миллионов гривен.

"Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество семи агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

В свою очередь, псевдомер Сауленко совместно с "директором" порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна со складов и погрузку его на морское судно "Жибек Жолы" под флагом РФ.

Также оперативники задокументировали вывоз морским транспортом украденных с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых культур через морские порты и терминалы, расположенные в Крыму (официально закрытые в 2014 году).

Отмечено, что к указанной противоправной деятельности российской стороной привлечены морские суда под флагами РФ и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "Жибек Жолы", "Святой Константин "Михаил Ненашев" и Laodicea.

"Однако благодаря оперативному реагированию СБУ незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, которая ими транспортируется, украинским судом наложен арест. Также Турецкая Республика, Арабская Республика Египет и Ливанская Республика отказались и отказываются принимать и разгружать суда", - заявляют в СБУ.

Кроме того, оперативники спецслужбы установили еще пять иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из морских портов на оккупированных территориях и на которые планируется наложение арестов.

В ведомстве говорят, что сейчас в рамках международного сотрудничества с правоохранителями США, Турции, Ливана и других государств идет совместное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе для ареста морских судов, перевозящих украденное украинское зерно, в портах их назначения.

Указано, что мероприятия по разоблачению и блокированию преступления проводили следователи Главного следственного управления СБУ и Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, сотрудники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора во взаимодействии с Министерством иностранных дел.

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