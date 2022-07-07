МИД вызвало посла Турции в Киеве из-за отпущенного судна с краденым зерном

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Турцию с просьбой провести расследование в связи с отпущенным вечером 6 июля российским судном "Жибек Жоли" из турецкого порта Караса, которое перевозило украденное украинское зерно.

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Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

В МИД отметили, что особо вопиющим случаем стало российское судно "Жибек Жоли", которое пыталось перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Караса.

"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. К турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза", - говорится в сообщении.

В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено.

В связи с этим украинская сторона обратилась к турецкой стороне с просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем.

Также МИД Украины пригласил посла Турции в Киеве для прояснения ситуации.

Напомним, корабль "Жибек Жоли" с зерном вошел в турецкий порт еще 1 июля из оккупированного Бердянска. В тот же день посол Украины Василий Боднар просил безотлагательных мер.

Уже 3 июля таможенные органы Турции задержали российское грузовое судно, перевозившее зерно.