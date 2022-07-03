Турция задержала российское судно с украинским зерном, - Reuters

Таможенные органы Турции задержали российское грузовое судно, перевозившее зерно, которое РФ украла у Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднаря.

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"У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", — заявил посол.

Он уточняет, что, что судьба корабля будет решаться на заседании следователей в понедельник, 4 июля. При этом, как подчеркнул Боднарь, Украина надеется на конфискацию зерна.

"Журналисты Reuters видели судно, стоящее примерно в 1 км от берега и за пределами порта Карасу 3 июля, без явных признаков движения на борту или других судов поблизости", — сообщают в агентстве.

Напомним, 1 июля в турецкий порт Караса вошел корабль Zhibek Zholy с зерном из оккупированного Бердянска. Вскоре Украина просила Турцию задержать грузовое судно под российским флагом.