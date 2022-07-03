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Туреччина затримала російське судно з українським зерном, - Reuters
Митні органи Туреччини затримали російське вантажне судно, яке перевозило зерно, яке РФ вкрала в України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара.
"У нас повна співпраця. Наразі судно стоїть біля входу до порту, воно затримане митними органами Туреччини", - заявив посол.
Він уточнює, що доля корабля вирішуватиметься на засіданні слідчих у понеділок, 4 липня. При цьому, як наголосив Боднар, Україна сподівається на конфіскацію зерна.
"Журналісти Reuters бачили судно, що розташоване приблизно за 1 км від берега і за межами порту Карасу 3 липня, без явних ознак руху на борту або інших суден поблизу", - повідомляють в агентстві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 1 липня до турецького порту Караса увійшов корабель Zhibek Zholy із зерном із окупованого Бердянська. Невдовзі Україна попросила Туреччину затримати вантажне судно під російським прапором.
Джерело фото: ua.depositphotos.com