До порту Туреччини зайшов корабель з українським зерном: посол вимагає невідкладних заходів

До турецького порту Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з зерном з окупованого Бердянська. Посол України Василь Боднар просить невідкладних заходів.

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Про це посол написав у Facebook.

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів", - йдеться у повідомленні.

Василь Боднар зазначив, що Україна має добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Туреччини.

"Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!" - додав він.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську Запорізької області 28 червня в порту пролунало два гучні вибухи поспіль у тому місці, де нещодавно ще стояло суховантажне судно з краденим зерном.

Судячи з того, звідки йшов дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком імовірно, що це "незаплановане".