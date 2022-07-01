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До порту Туреччини зайшов корабель з українським зерном: посол вимагає невідкладних заходів
До турецького порту Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з зерном з окупованого Бердянська. Посол України Василь Боднар просить невідкладних заходів.
Про це посол написав у Facebook.
"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів", - йдеться у повідомленні.
Василь Боднар зазначив, що Україна має добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Туреччини.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!" - додав він.
Нагадаємо, в окупованому Бердянську Запорізької області 28 червня в порту пролунало два гучні вибухи поспіль у тому місці, де нещодавно ще стояло суховантажне судно з краденим зерном.
Судячи з того, звідки йшов дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком імовірно, що це "незаплановане".