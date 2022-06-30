У Румунії зійшли з рейок 15 українських вагонів-зерновозів

На території Румунії 29 червня зійшли з рейок 15 українських вагонів-зерновозів, обставини події розслідуються.

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Про це повідомив голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

“Вчора ввечері 15 українських вагонів-зерновозів зійшли з колії на території Румунії. Ці вагони були у складі поїзда з 32 вагонів, що поверталися порожніми після розвантаження зерна в румунському порту. Усі 32 вагони у поїзді належать українському приватному оператору”, - повідомив Камишин.

За його словами, "зерновози прямували на візках під колію 1435 року, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки власності Залізниці Молдови".

Як зазначив Камишин, "Укрзалізниця" навіть під час війни продовжує жорстко контролювати стан колійного господарства та рухомого складу, інтегруючись до Євросоюзу, Укрзалізниці важливо тримати високу планку стандартів безпеки руху.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на усі групи вантажів.

Водночас, Українська зернова асоціація просить Кабмін запровадити мораторій на підвищення тарифів, аргументуючи це тим, що вітчизняний АПК зазнає величезних збитків.

Наразі аграрії змушені експортувати зернові та олійні культури через наземні та річкові шляхи сполучення з європейськими країнами з подальшим навантаженням у європейських портах Балтійського та Чорного морів. Пропускна здатність наземних та річкових переходів суттєво обмежена. Зокрема, раніше Україна могла експортувати через морські порти 6-7 млн ​​т зерна щомісяця, а показники експорту через усі автомобільні, залізничні та річкові колії досягли лише 1,5 млн т у травні 2022 року.