В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов

На территории Румынии 29 июня сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов, обстоятельства происшествия расследуются.

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Об этом сообщил председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин.

“Вчера вечером 15 украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии. Эти вагоны были в составе поезда из 32 вагонов, возвращавшихся пустыми после выгрузки зерна в румынском порту. Все 32 вагона в поезде принадлежат украинскому частному оператору”, - сообщил Камышин.

По его словам, "зерновозы следовали на тележках под колею 1435 года, переставлены в Унгенах (Молдова). Тележки собственности Железной дороги Молдовы".

Как отметил Камышин, Укрзализныця даже во время войны продолжает жестко контролировать состояние путевого хозяйства и подвижного состава, интегрируясь в Евросоюз, Укрзализныце важно держать высокую планку стандартов безопасности движения.

Напомним, Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

В тоже время, Украинская зерновая ассоциация просит Кабмин ввести мораторий на повышение тарифов, аргументируя это тем, что отечественный АПК понесет огромные убытки.

Сейчас аграрии вынуждены экспортировать зерновые и масличные культуры через наземные и речные пути сообщения с европейскими странами с последующей перегрузкой в ​​европейских портах Балтийского и Черного морей. Пропускная способность наземных и речных переходов существенно ограничена. В частности, ранее Украина могла экспортировать через морские порты 6-7 млн ​​т зерна ежемесячно, а показателя экспорта через все автомобильные, железнодорожные и речные пути достигли только 1,5 млн т в мае 2022 года.