Аграрии просят не повышать тарифы на грузовые перевозки

Украинская зерновая ассоциация просит Кабмин ввести мораторий на повышение тарифов на 70% на грузовые перевозки во время военного положения и 3-6 месяцев после его завершения.

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Об этом говорится в обращении УЗА.

Зерновики с пониманием относятся к убыткам и потерям железной дороги, уменьшению товарооборота и дополнительным расходам на перевозку военных и гуманитарных грузов, ведь тоже находятся в аналогичной ситуации.

Аграрная отрасль понесла катастрофический ущерб и потери в результате военной агрессии РФ и как никто другой чувствует и понимает ситуацию, в которой оказалась экономика Украины.

Следовательно, компенсация потерь нанесенных АО "Укрзализныця" в результате боевых действий и расходов на восстановление инфраструктуры не может быть возложена только на бизнес, который также понес существенный ущерб вследствие военных действий и требует финансовой поддержки, считают в УЗА.

"Рост железнодорожного тарифа для зерновых грузов будет иметь катастрофические последствия для аграрной отрасли, что еще больше усугубит и так крайне неутешительную ситуацию. По данным УЗА, такой рост стоимости железнодорожной логистики для зерновых грузов приведет к дополнительным расходам аграриев, оцениваемых в 120 млн. долларов США в год", - отметили в УЗА.

Кроме того, с началом блокады портов стоимость логистики в структуре экспорта уже значительно возросла (в 5-7 раз по меньшей мере) и достигла показателя 180 долларов США на тонну зерна.

Учитывая такую ​​стоимость логистики, производители зерна уже вынуждены продавать товар ниже себестоимости. Согласно средним расчетам, стоимость тонны пшеницы в поле вынужденно снизилась до 90 долларов США за тонну, при себестоимости производства не менее 160 долларов США за тонну.

По разным оценкам экспертов, до конца 2022 года следует ожидать банкротство 50% производителей зерна, а к апрелю 2023 года еще 40%. Именно поэтому УЗА также отмечает важность государственной поддержки аграриев и частичную компенсацию логистических затрат.

Отметим, до войны зерновой экспорт на 95-98% осуществлялся через морские порты, а весь аграрный экспорт обеспечивал более 40% всех валютных поступлений. На сегодняшний день крайне ограничен экспорт зерновых грузов все же остается одним из основных источников пополнения валютных резервов государства и финансирования работы товаропроизводителей.

Аграрии вынуждены экспортировать зерновые и масличные культуры через наземные и речные пути сообщения с европейскими странами с последующей перегрузкой в ​​европейских портах Балтийского и Черного морей. Пропускная способность наземных и речных переходов существенно ограничена. В частности, ранее Украина могла экспортировать через морские порты 6-7 млн ​​т зерна ежемесячно, а показателя экспорта через все автомобильные, железнодорожные и речные пути достигли только 1,5 млн т в мае 2022 года.

Напомним, Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.