Аграрії просять не підвищувати тарифів на вантажні перевезення

Українська зернова асоціація просить Кабмін запровадити мораторій на підвищення тарифів на 70% на вантажні перевезення під час воєнного стану та 3-6 місяців після його завершення.

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Про це йдеться у зверненні УЗА.

Зерновики з розумінням ставляться до збитків та втрат залізниці, зменшення товарообігу та додаткових витрат на перевезення військових та гуманітарних вантажів, адже теж перебувають в аналогічній ситуації.

Аграрна галузь зазнала катастрофічних збитків та втрат у результаті військової агресії РФ і як ніхто інший відчуває і розуміє ситуацію, в якій опинилася економіка України.

Отже, компенсація втрат завданих АТ "Укрзалізниця" внаслідок бойових дій та витрат на відновлення інфраструктури не може бути покладена лише на бізнес, який також зазнав істотних збитків унаслідок військових дій та потребує фінансової підтримки, вважають в УЗА.

Зростання залізничного тарифу для зернових вантажів матиме катастрофічні наслідки для аграрної галузі, що ще більше посилить і так вкрай невтішну ситуацію. на рік", - зазначили в УЗА.

Крім того, з початком блокади портів вартість логістики у структурі експорту вже значно зросла (у 5-7 разів щонайменше) та досягла показника 180 доларів США на тонну зерна.

Враховуючи таку вартість логістики, виробники зерна вже змушені продавати товар нижче за собівартість. Згідно з середніми розрахунками, вартість тонни пшениці в полі вимушено знизилася до 90 доларів США за тонну, за собівартістю виробництва не менше 160 доларів США за тонну.

За різними оцінками експертів, до кінця 2022 року слід очікувати на банкрутство 50% виробників зерна, а до квітня 2023 року ще 40%. Саме тому УЗА також наголошує на важливості державної підтримки аграріїв та часткову компенсацію логістичних витрат.

До війни зерновий експорт на 95-98% здійснювався через морські порти, а весь аграрний експорт забезпечував понад 40% усіх валютних надходжень. На сьогоднішній день вкрай обмежений експорт зернових вантажів все ж таки залишається одним з основних джерел поповнення валютних резервів держави та фінансування роботи товаровиробників.

Аграрії змушені експортувати зернові та олійні культури через наземні та річкові шляхи сполучення з європейськими країнами з подальшим навантаженням у європейських портах Балтійського та Чорного морів. Пропускна здатність наземних та річкових переходів суттєво обмежена. Зокрема, раніше Україна могла експортувати через морські порти 6-7 млн ​​т зерна щомісяця, а показники експорту через усі автомобільні, залізничні та річкові колії досягли лише 1,5 млн т у травні 2022 року.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на усі групи вантажів.