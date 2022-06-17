Аукціони "Укрзалізниці" на оренду зерновозів недоречні під час війни, їх треба бойкотувати - УКАБ

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" виступає проти повернення з боку "Укрзалізниці" до практики аукціонів на зерновози в умовах воєнного стану, вважає такий підхід наразі недоречним та закликає учасників ринку бойкотувати участь в цих аукціонах.

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Як ідеться у заяві об'єднання, замість визначеної ставки користування вагонами-зерновозами УЗ планує розігрувати обмежений ресурс серед учасників ринку, причому на інші типи вагонів аукціони проводити не планується. Єдиною метою такого кроку в УКАБ вважають суттєве підняття вартості перевезень.

"Подібний підхід восени 2021 року призвів до створення штучного дефіциту вагонів та зростання ставки користування вагоном з 1000 гривень на добу до 6000. Збільшення в 6 разів! Після проходження піку потреби вагонів на початку 2022 року УЗ повернулася до фіксованої ставки – на рівні близько 2100 гривень за вагон-зерновоз на добу", - нагадують в асоціації.

При цьому там підкреслюють, що "Укрзалізниця" володіє найбільшим парком вагонів і фактично є індикатором ціноутворення для інших власників вагонів.

"Очевидно, що недоотримання своїх доходів УЗ збирається частково компенсувати за рахунок аграріїв. Натомість залишається питання преференційних тарифів і вартості користування вагонами для перевезення руди, вугілля, будівельних матеріалів та інших позакласних вантажів та вантажів I класу, перевезення яких і до повномасштабної війни приносили УЗ збитки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що напередодні "Укрзалізниця" призначила перший після повномасштабного вторгнення Росії до України аукціон з розподілу зерновозів на 20 червня. На торги виставлено рухомий склад під навантаження в період із 1 по 5 липня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com