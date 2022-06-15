"Укрзалізниця" відновлює аукціони з розподілу зерновозів у ProZorro

Держкомпанія "Укрзалізниця" вирішила почати проводити торги з розподілу вагонів-зерновозів власного парку на майданчику "Prozorro.Продажі". Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов.

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Перші після повномасштабного вторгнення РФ аукціон відбудеться 20 червня. УЗ виставить на торги рухомий склад під навантаження в період із 1 по 5 липня.

Попередньо відомо, що "Укрзалізниця" запропонує щодобове навантаження 100 зерновозів, зокрема:

один лот – 50 вагонів;

два лоти - 20 зерновозів;

один лот – 10 вагонів.

Занурювати зерно можна лише на станціях УЗ. При цьому важливо врахувати, що на станції Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці та станції Донецької залізниці навантаження не проводять.

"Запрошуємо аграріїв брати активну участь у торгах та забезпечити гарантоване подання зерновозів АТ "Укрзалізниця" під навантаження", - додав Ткачов.

Раніше повідомлялося, що представники "Укрзалізниці" та найбільшого польського перевізника PKP Cargo обговорюють можливість використання нестандартних варіантів для транспортування зерна. Ідеться про використання для перевезень зернових не традиційних вагонів-зерновозів, а іншого рухомого складу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com