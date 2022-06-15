"Укрзализниця" возобновляет аукционы по распределению зерновозов в ProZorro

Госкомпания "Укрзализниця" решила снова начать проводить торги по распределению вагонов-зерновозов собственного парка на площадке "Prozorro.Продажи". Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы компании Валерий Ткачев.

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Первые после полномасштабного вторжения РФ аукцион пройдет 20 июня. УЗ выставит на торги подвижной состав под погрузку в период с 1 по 5 июля.

Предварительно известно, что "Укрзализныця" предложит ежесуточная погрузка 100 зерновозов, в частности:

один лот - 50 вагонов;

два лота - 20 зерновозов;

один лот - 10 вагонов.

Погружать зерно можно только на станциях УЗ. При этом важно учесть, что на станции Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги и станции Донецкой железной дороги погрузку не проводят.

"Приглашаем аграриев активно участвовать в торгах и обеспечить гарантированную подачу зерновозов АО "Укрзализниця" под погрузку", — добавил Ткачев.

Ранее сообщалось, что представители "Укрзализныци" и крупнейшего польского перевозчика PKP Cargo обсуждают возможность использования нестандартных вариантов для транспортировки зерна. Речь об использовании для перевозок зерновых не традиционных вагонов-зерновозов, а другого подвижного состава.

Источник фото: ua.depositphotos.com