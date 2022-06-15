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"Укрзализниця" возобновляет аукционы по распределению зерновозов в ProZorro
Госкомпания "Укрзализниця" решила снова начать проводить торги по распределению вагонов-зерновозов собственного парка на площадке "Prozorro.Продажи". Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы компании Валерий Ткачев.
Первые после полномасштабного вторжения РФ аукцион пройдет 20 июня. УЗ выставит на торги подвижной состав под погрузку в период с 1 по 5 июля.
Предварительно известно, что "Укрзализныця" предложит ежесуточная погрузка 100 зерновозов, в частности:
- один лот - 50 вагонов;
- два лота - 20 зерновозов;
- один лот - 10 вагонов.
Погружать зерно можно только на станциях УЗ. При этом важно учесть, что на станции Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги и станции Донецкой железной дороги погрузку не проводят.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Приглашаем аграриев активно участвовать в торгах и обеспечить гарантированную подачу зерновозов АО "Укрзализниця" под погрузку", — добавил Ткачев.
Ранее сообщалось, что представители "Укрзализныци" и крупнейшего польского перевозчика PKP Cargo обсуждают возможность использования нестандартных вариантов для транспортировки зерна. Речь об использовании для перевозок зерновых не традиционных вагонов-зерновозов, а другого подвижного состава.
Источник фото: ua.depositphotos.com