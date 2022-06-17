Аукционы "Укрзализныци" на аренду зерновозов неуместны во время войны, их нужно бойкотировать - УКАБ

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" выступает против возвращения "Укрзализныци" к практике аукционов на зерновозы в условиях военного положения, считает такой подход неуместным и призывает участников рынка бойкотировать участие в этих аукционах.

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Как говорится в заявлении объединения, вместо определенной ставки пользования вагонами-зерновозами УЗ планирует разыгрывать ограниченный ресурс среди участников рынка, причем на другие типы вагонов аукционы проводить не планируется. Единственной целью такого шага в УКАБ считают существенное поднятие стоимости перевозок.

"Подобный подход осенью 2021 года привел к созданию искусственного дефицита вагонов и росту ставки пользования вагоном с 1000 гривен в сутки до 6000. Увеличение в 6 раз! После прохождения пика востребованности вагонов в начале 2022 УЗ вернулась к фиксированной ставке - на уровне около 2100 гривен за вагон-зерновоз в сутки", - напоминают в ассоциации.

При этом там подчеркивают, что "Укрзализныця" владеет самым большим парком вагонов и фактически является индикатором ценообразования для других владельцев вагонов.

"Очевидно, что недополучение своих доходов УЗ собирается частично компенсировать за счет аграриев. В то же время остается вопрос преференциальных тарифов и стоимости пользования вагонами для перевозки руды, угля, строительных материалов и других внеклассных грузов и грузов I класса, перевозка которых и до полномасштабной войны приносила УЗ убытки", – говорится в заявлении.

Напомним, что накануне "Укрзализныця" назначила первый после полномасштабного вторжения России в Украину аукцион по распределению зерновозов на 20 июня. На торги выставлен подвижной состав под погрузку в период с 1 по 5 июля.

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