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В порт Турции вошел корабль с украинским зерном: посол требует безотлагательных мер
В турецкий порт Караса вошел корабль Zhibek Zholy с зерном из оккупированного Бердянска. Посол Украины Василий Боднар просит безотлагательных мер.
Об этом посол написал в Facebook.
"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", - говорится в сообщении.
Василий Боднар отметил, что у Украины хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины!" – добавил он.
Напомним, в оккупированном Бердянске Запорожской области 28 июня в порту раздались два громких взрыва подряд в том месте, где недавно еще стояло сухогруз с краденым зерном.
Судя по тому, откуда шел дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, по всей вероятности, это "незапланированное".