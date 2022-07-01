В порт Турции вошел корабль с украинским зерном: посол требует безотлагательных мер

В турецкий порт Караса вошел корабль Zhibek Zholy с зерном из оккупированного Бердянска. Посол Украины Василий Боднар просит безотлагательных мер.

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Об этом посол написал в Facebook.

"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", - говорится в сообщении.

Василий Боднар отметил, что у Украины хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турции.

"Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины!" – добавил он.

Напомним, в оккупированном Бердянске Запорожской области 28 июня в порту раздались два громких взрыва подряд в том месте, где недавно еще стояло сухогруз с краденым зерном.

Судя по тому, откуда шел дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, по всей вероятности, это "незапланированное".