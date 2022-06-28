В оккупированном Бердянске в порту прозвучали взрывы (ВИДЕО)

В оккупированном Бердянске Запорожской области в порту прозвучало два громких взрыва подряд. Судя по тому откуда идёт дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то "незапланированное".

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Об этом сообщают местные СМИ.

В Бердянске знатно бахнуло в порту, совсем неожиданно для местных жителей.

Как раз в том месте, где недавно ещё стоял сухогруз с ворованным зерном.

Как говорят - объявления о разминировании не было, следовательно можем говорить о пристрелах этой позиции со стороны ВСУ.

"Чтобы это ни было, но вертикальные столпы дыма в оккупированном порту на месте стоянки вражеских кораблей не могут не радовать", - сообщают СМИ .

Отметим, уже много дней подряд оккупанты вешали лапшу на уши местным жителям о якобы разминировании порта. На самом деле, как сообщили в Генштабе ВСУ, армия страны-агрессора пыталась поднять с дна моря корабль, который был поражен в марте.

После недели постоянных взрывов в порт зашел сухогруз под конвоем 4 военных кораблей. Оккупанты планировали через порт Бердянска вывозить краденое украинское зерно.

Напомним, 24 марта в порту оккупированного Бердянска был уничтожен большой десантный корабль ВМС Российской Федерации.

В ВМС Украины сначала сообщили, что был затоплен корабля БДК "Орск", который зашел в Бердянск 21 марта.

Однако впоследствии стало известно, что уничтоженным военным судном оказался ПДК "Саратов".