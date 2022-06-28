В окупованому Бердянську в порту пролунали вибухи (ВІДЕО)

В окупованому Бердянську Запорізької області в порту пролунало два гучні вибухи поспіль. Судячи з того, звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком імовірно, що це "незаплановане".

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У Бердянську знатно бахнуло в порту, несподівано для місцевих жителів.

Якраз у тому місці, де нещодавно ще стояло суховантажне судно з краденим зерном.

Як кажуть – оголошення про розмінування від окупантів не було, отже можемо говорити про пристріли цієї позиції з боку ЗСУ.

"Щоб це не було, але вертикальні стовпи диму в окупованому порту на місці стоянки ворожих кораблів не можуть не тішити", - повідомляють ЗМІ.

Зазначимо, вже багато днів поспіль окупанти вішали локшину на вуха місцевим мешканцям про нібито розмінування порту. Насправді, як повідомили у Генштабі ЗСУ, армія країни-агресора намагалася підняти зі дна моря корабель, який був уражений у березні.

Після тижня постійних вибухів у порт зайшло суховантажне судно під конвоєм 4 військових кораблів. Окупанти планували через порт Бердянська вивозити вкрадене українське зерно.

Нагадаємо, 24 березня у порту окупованого Бердянська був знищений великий десантний корабель ВМС Російської Федерації.

У ВМС України спочатку повідомили, що було затоплено корабль БДК "Орськ", який зайшов до Бердянська 21 березня.

Однак згодом стало відомо, що знищеним військовим судном виявився ГДК "Саратов".