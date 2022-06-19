З Луганської області російські окупанти вивезли десятки тисяч тонн агропродукції, - Гайдай

Із зерносховищ Луганської області окупанти РФ вивезли 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.

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Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у Facebook.

Гайдай наголосив, що окупанти підірвали елеватор, захопили майно більшості агропідприємств та крадуть українське зерно.

"Для переправки до Росії 650 тонн зерна зі Старобільська навіть залізницю швидко організували. А тепер будують плани отримати рекордний урожай озимої пшениці – близько мільйона тонн зернових. Озимої – тобто посіяної восени, на полях мирної української Луганщини!", - йдеться у повідомленні Луганської адміністраціі.

За словами Гайдая, окупаційна влада заготовляє зерно під майбутню посівну, пропонуючи аграріям "сприятливі умови закупівель" - по 8,0 тисяч російських рублів, тоді як Україна платила по 8,6 тис гривень за тонну продукції.

"Фактично виробникам заплатять лише 30% вартості зерна ще й у рублях. Фахівці розуміють, що за ці кошти провести посівну кампанію під урожай 2023 року неможливо", - говорить він.

Нагадаємо, що Maxar опублікував супутникові знімки російських суден, які вивозять викрадене українське зерно.