МЗС викликало посла Туреччини у Києві через відпущене судно з краденим зерном

Міністерство закордонних справ України звернулося до Туреччини з проханням провести розслідування у зв'язку з відпущенням ввечері 6 липня російського судна "Жібек Жоли" з турецького порту Карасу, яке перевозило крадене українське зерно.

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Про це повідомляє прес-служба дипломатичного відомства.

У МЗС наголосили, що особливо кричущим випадком стало російське судно "Жібек Жоли", яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.

"Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу", - йдеться у повідомленні.

Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене.

У зв'язку з цим українська сторона звернулась до турецької сторони з проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому.

Також МЗС України запросило посла Туреччини в Києві для вияснення ситуації.

Нагадаємо, корабель "Жібек Жоли" із зерном увійшов до турецького порту ще 1 липня з окупованого Бердянська. Того ж дня посол України Василь Боднар просив негайних заходів.

Вже 3 липня митні органи Туреччини затримали російське вантажне судно, яке перевозило зерно.