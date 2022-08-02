​Перевоз похищенного украинского зерна из Крыма: наложен арест на 4 судна-нарушителя

Суд наложил аресты на 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда с оккупированного полуострова Крым.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Так, по ходатайствам прокуратуры АР Крым и Севастополя суд наложил аресты на 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда с оккупированного полуострова.

"Судная заходила в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии осуществляется расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

Установлено, что суда "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" под флагом РФ, а также сирийское судно осуществляют систематические незаконные меры в закрытый Севастопольский морской торговый порт.

Таким образом, Крымский полуостров используется РФ как "серая зона" для перевозки зерна, которым они незаконно завладели.

Напомним, что Украина получила доказательства, что сирийское судно, арестованное в Ливане, перевозило украденное украинское зерно.