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Перевоз похищенного украинского зерна из Крыма: наложен арест на 4 судна-нарушителя
Суд наложил аресты на 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда с оккупированного полуострова Крым.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Так, по ходатайствам прокуратуры АР Крым и Севастополя суд наложил аресты на 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда с оккупированного полуострова.
"Судная заходила в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При процессуальном руководстве прокуратуры автономии осуществляется расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).
Установлено, что суда "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" под флагом РФ, а также сирийское судно осуществляют систематические незаконные меры в закрытый Севастопольский морской торговый порт.
Таким образом, Крымский полуостров используется РФ как "серая зона" для перевозки зерна, которым они незаконно завладели.
Напомним, что Украина получила доказательства, что сирийское судно, арестованное в Ливане, перевозило украденное украинское зерно.