​Перевезення викраденого українського зерна з Криму: накладено арешт на 4 судна-порушники

Суд наклав арешти на 4 судна, які порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострова Крим.

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Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Так, за клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на 4 судна, що порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострову.

"Судна заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, приймаючі участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна до третіх країн, таким чином були знаряддям вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється розслідування за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Встановлено, що судна "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" під прапором РФ, а також сирійське судно здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту.

Таким чином Кримський півострів використовується РФ як "сіра зона" для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи.

Нагадаємо, що Україна отримала докази, що сирійське судно, заарештоване у Лівані, перевозило вкрадене українське зерно.