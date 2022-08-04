Сирийское судно Laodicea с украденным украинским зерном покинуло Ливан после отмены ареста

Судно Laodicea, ходящее под флагом Сирии и везущее груз зерна происхождением с оккупированных Россией территорий Украины, утром 4 августа покинуло ливанский порт Триполи после решения об отмене своего ареста и направилось в воды Сирии.

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Об этом свидетельствуют данные сайта MarineTraffic, отслеживающего перемещение судов. При этом конечный порт следования Laodicea неизвестен, а спустя непродолжительное время после выхода из ливанских вод судно, судя по всему, вообще выключило передатчик, находясь примерно напротив сирийского города Тартус. Судя по этой позиции, можно предположить, что оно движется в порт приписки – Латакию.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины в четверг резко отреагировало на решение суда в Триполи снять арест с Laodicea, указывая, что, несмотря на предоставленные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины.

"Украина всегда прилагала усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана... Украинские поставки продовольствия не прекращались даже после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. После открытия украинских черноморских портов первый зерновоз отбыл из Одессы именно в Ливан", - пытаются пристыдить ливанские власти в МИД.

Внешнеполитическое ведомство также напомнило, что, учитывая сложную продовольственную ситуацию в Ливане, Украина накануне предложила Ливану легально купить украинскую муку и ячмень с задержанного судна по льготной цене.

"Решение ливанского суда... фактически поощряет Россию к продолжению краж на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера", - говорилось в сообщении.

В отечественном МИД призвали ливанскую сторону принять меры для предупреждения дальнейших попыток использовать Ливан для сделок с ворованными украинскими зерновыми.