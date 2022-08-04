Сирійське судно Laodicea з краденим українським зерном залишило Ліван після скасування арешту

Судно Laodicea, що ходить під прапором Сирії й нині везе вантаж зерна походженням з окупованих Росією територій України, вранці 4 серпня залишило ліванський порт Тріполі після рішення про скасування свого арешту й направилося у води Сирії.

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Про це свідчать дані сайту MarineTraffic, що відслідковує переміщення суден. При цьому кінцевий порт слідування Laodicea невідомий, а через нетривалий час після виходу з ліванських вод судно, судячи з усього взагалі вимкнуло передавач, знаходячись приблизно навпроти сирійського міста Тартус. Судячи з цієї позиції, можна припустити, що воно рухається у порт приписки - Латакію.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ України у четвер різко відреагувало на рішення суду в Тріполі зняти арешт із Laodicea, вказуючи, що незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України.

"Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану... Українські поставки продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану", - присоромлюють ліванську владу в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство також нагадало, що враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, Україна напередодні запропонувала Лівану легально купити українське борошно та ячмінь із затриманого судна за пільговою ціною.

"Рішення ліванського суду... фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", - йшлося у повідомленні.

У вітчизняному МЗС закликали ліванську сторону вжити заходів задля попередження подальших спроб використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими.