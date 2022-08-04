СБУ повідомила про підозри колаборантам-організаторам вивезення 650 тисяч тонн зерна з окупованого РФ півдня

Служба безпеки України повідомляє, що задокументувала злочинну діяльність осіб, причетних до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 мільйонів доларів з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

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Як ідеться у повідомленні спецслужби, вона встановила як колаборантів, які підписували дозволи на вивезення зерна, так і всіх членів екіпажу 10 російських суден, на яких транспортується награбована продукція.

Зокрема, вже повідомлено про підозру колишньому депутату Верховної Ради, а нині очільнику російської окупаційної адміністрації Запорізької області Євгену Балицькому, голові окупаційної адміністрації Бердянська Олександру Сауленку, а також самозваному "директору" захопленого Бердянського морського торговельного порту Володимиру Стельмаченку.

Їм інкримінують частину 8 статті 111-1 (колабораційна діяльність, що призвела до тяжких наслідків), статтю 111-2 (пособництво державі агресору); частину 2 статті 28, частину 1 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб). Водночас СБУ встановила й інших учасників цієї протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр.

Крім того, накладено арешт на майно, в тому числі на чотири повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській області, та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї, на загальну суму понад 149 мільйонів гривень.

"Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно семи агропромислових комплексів та зернових терміналів на території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, псевдомер Сауленко спільно з "директором" порту Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно "Жибек Жоли" під прапором РФ.

Також оперативники задокументували вивезення морським транспортом викрадених з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти і термінали, розташовані в Криму (офіційно закриті в 2014 році).

Зазначено, що до вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами РФ та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "Жибек Жоли", "Святой Костянтин", "Михаил Ненашев" та Laodicea.

"Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукцію, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Також Турецька Республіка, Арабська Республіка Єгипет та Ліванська Республіка відмовились та відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна", - заявляють в СБУ.

Окрім цього, оперативники спецслужби встановили ще п'ять іноземних морських суден, що незаконно вивозять зерно з морських портів на окупованих територіях і на які планується накладення арештів.

У відомстві кажуть, що зараз в рамках міжнародного співробітництва з правоохоронцями США, Туреччини, Лівана та інших держав триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі для арешту морських суден, які перевозять викрадене українське зерно, в портах їх призначення.

Вказано, що заходи з викриття і блокування злочину проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ і Головного управління СБУ в Києві і Київській області, співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора у взаємодії з Міністерством закордонних справ.

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