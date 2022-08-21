Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Агро
Дата публикации

На Луганщине оккупанты заставляют фермеров продавать молоко за бесценок

На Луганщине оккупанты заставляют фермеров продавать молоко за бесценок

На оккупированных территориях Луганской области российские военные заставляют местных фермеров продавать молоко по крайне низким ценам. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По его словам, фермерам Луганской области оккупанты предлагают по 7 рублей за литр молока. 

Гайдай отмечает, что такая цена даже не позволяет фермерам покрыть издержки на производство, однако они вынуждены продавать молоко оккупантам, чтобы имень хоть-какие-нибудь средства.

"Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации, в прошлом году за литр молока фермерам предлагали по 20 гривен. Это в семь-восемь раз выше, чем сейчас. Такова цена "русского мира", - написал Гайдай.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более 200 миллионов долларов с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Автор:
Степан Крьока