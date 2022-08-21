На Луганщине оккупанты заставляют фермеров продавать молоко за бесценок

На оккупированных территориях Луганской области российские военные заставляют местных фермеров продавать молоко по крайне низким ценам. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, фермерам Луганской области оккупанты предлагают по 7 рублей за литр молока.

Гайдай отмечает, что такая цена даже не позволяет фермерам покрыть издержки на производство, однако они вынуждены продавать молоко оккупантам, чтобы имень хоть-какие-нибудь средства.

"Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации, в прошлом году за литр молока фермерам предлагали по 20 гривен. Это в семь-восемь раз выше, чем сейчас. Такова цена "русского мира", - написал Гайдай.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более 200 миллионов долларов с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.