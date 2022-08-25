В оккупированных городах Луганщины от россиян сбежала большая часть пенсионеров

В течение нескольких месяцев российские оккупанты не оставляют попыток собрать личные данные населения для манипуляций во время проведения псевдореферендума.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, самые большие надежды оккупанты возлагали на пенсионеров.

"Но, как оказалось, и они сбежали от российской навалы. Если до полномасштабного вторжения у нас было более 330 тысяч пенсионеров, то за эти полгода за назначением пенсий в соответствующие органы оккупационных властей обратилось только 110 тысяч человек", - отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что более двух третей пожилых людей уехали, решили жить в покое и цивилизованном мире, а не при "русском мире".

"И большинство из тех, кто не смог эвакуироваться - жители территорий, захваченных в первые две недели войны. Они просто не успели", - отметил глава ОВА.

Ранее Гайдай сообщал, что у россиян нет обещанных побед на фронте, они теряют доверие в оккупированных городах, которые они месяцами не могут начать восстанавливать.