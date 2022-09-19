Жители оккупированных территорий шокированы ценами на продукты питания

Жители Луганщины, попавшие под оккупацию России, в соцсетях сообщают о существенном повышении цен, которое коснулось всех групп товаров.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Оккупанты искусственно обесценили гривну, обменивая ее по 1,25 рубля за 1 гривну вместо номинальных 2,5 к 1. В то же время, фактически ограбив население, цены на продукты питания россияне подняли вдвое. А с учетом нового "курса" обмена – люди, у которых остается гривна, обеднели в четыре раза", – отметил Гайдай.

По его словам, разница цен по сравнению с подконтрольной Правительству Украины территорией очень ощутима.

Более чем в два раза выше цены на картофель, птицу (тушки куриные) и свинину.

Значительно дороже, чем украинские, такие продукты потребительской корзины:



сахар кристаллический – на 83,52%,

свекла – на 76,47 %,

масло подсолнечное – на 68,12 %,

говядина – на 61,50%,

яйца куриные – на 55,73%,

макаронные изделия – на 54,34 %,

сметана – на 53,93%,

масло сливочное – на 51,37%,

хлеб ржано-пшеничный – на 48,90%.

Такая же ситуация с ценами и на других оккупированных территориях.

Как пишут местные издания, после искусственного занижения оккупантами курса гривни к рублю буквально за пару дней цены во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прыгнули так, что люди находятся в настоящем шоке, без метафор, потому что не знают, как им дальше выживать.

Так, цены на мясо через несколько дней после смены денежного курса поднялись на 30%.

И если мясо многие бердянцы уже и так давно не покупают, потому что не могут себе позволить, то подорожание овощей стало для большинства невероятным ударом. За счет доступных овощей многие жители города буквально выживали все лето.

Цены на некоторые продукты в Бердянске:

Мясо:

Лопатка свиная 245 грн

Вырезка свиная 295 грн

Филе куриное 245 грн

Фарш куриный 219 грн.

Овощи:

Помидоры сливки 15-18 грн

Помидоры обыкновенные красные 35 грн

Розовые помидоры 35-40 грн

Огурцы 40-45 грн

Картофель 23-27 грн

Перец болгарский 22-25 грн

Баклажаны 35 грн

Цветная капуста 60 грн

Яблоки 40-85 грн

Лук 15 грн

Свекла 15-16 грн

Капуста белокочанная 15-16 грн

Морковь 16 грн.

Напомним, россияне искусственно занизили курс гривны на оккупированных территориях. Захватчики хотят ментально разуверить людей в устойчивости гривны.