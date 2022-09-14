В Луганской области оккупанты отключили мобильный интернет

Для "повышения обороноспособности" россияне отключили мобильный интернет в Луганской области, а в сторону РФ оккупанты продолжают вывозить награбленное.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Оккупационные власти Луганщины продолжают утверждать, что якобы на территории региона, или как они говорят "республики", ничего угрожающего не происходит. Только вот на всякий случай в области отключен мобильный интернет. Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей - для обеспечения обороноспособности и безопасности. Раньше они на этих вопросах не акцентировали внимание", - отметил Гайдай.

По его словам, очереди на пунктах пропуска уже который день не уменьшаются.

"Только на участке трассы Старобельск – Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

ВСУ успешно отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

"В то же время военное руководство РФ продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на три месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления - шесть месяцев. Однако никакие контракты с желающими" не подписываются", - отметил Гайдай.

Отметим, российские военные начинают отступать на Луганском направлении : оккупанты уже покинули Кременную, но ВСУ еще не вошли в город.