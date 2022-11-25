Українці у Європі відкрили заклади, де можна спробувати їжу, яку їли під час Голодомору

Українські активісти запустили акцію, в рамках якої відкривають у містах Європи заклади, де готуватимуть їжу, яку українці їли під час Голодомору у 1932-33 роках. "Ресторани" працюватимуть з 24 по 28 листопада.

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Про це повідомила ініціатор акції, випускниця Української академії лідерства Іванна Живачук, передає видання The Village.

"Концепція акції — вуличний ресторан зі “стравами” часів Голодомору — штучного голоду у 1932-33 роках. Так молодь хоче розповісти про геноцид, який чинив СРСР 90 років тому та продовжує чинити сучасна Росія зараз", — пояснили організатори.

Зокрема, відвідувачі зможуть спробувати хлібці з натертої трави, паляниці з картоплиних лушпайок, суп з бур’яну тощо.

"Російські солдати розстрілюють, катують, ґвалтують мирних мешканців, морять голодом у заблокованих містах. Їжа знову стала зброєю, якою тепер Росія шантажує весь світ, намагаючись блокувати порти і роблячи спроби виходити із зернових угод. За злочини Голодомору тоді ніхто не поніс покарання, тому історія повторюється", — прокоментувала Живачук.

Розклад та адреси проведення акції можна дізнатися в соціальних мережах організаторів. Планується, що такі "ресторани" працюватимуть в рамках акції у Франції, Німеччині, Австрії, Чехії, Фінляндії, Естонії, Люксембурзі, Великій Британії.

Нагадаємо, Естонія перша у світі ще 1993 року визнала влаштований сталінським режимом Голодомор геноцидом українського народу.

Крім того, у 2021 році Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 іноземних держав, зокрема Австралія, Ватикан, Угорщина, Грузія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, США, Еквадор та Естонія. В самій Україні окремий закон про Голодомор 1932-1933 років із визнанням цих подій як геноциду українського народу було прийнято у 2006 році.