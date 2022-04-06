Парламент Чехии признал Голодомор в Украине геноцидом

Палата депутатов парламента Чехии приняла резолюцию о геноциде украинского народа во время Голодомора, организованного сталинским режимом Советского Союза в 1932-1933 годах. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

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Как заявила спикер нижней палаты парламента и соавтор документа Маркета Пекарова-Адамова, решение от 6 апреля призвано "отдать исторический долг" и напомнить об истинной преступной природе Голодомора в начале 1930-х годов, что особо важно в контексте продолжающейся жестокой российской агрессии в Украине, сопровождаемой "интенсивным дезинформационным наступлением и попытками исказить историю".

Отмечается, что советская власть в ходе насильственной коллективизации села с 1932 года заставляла украинских крестьян платить необоснованно высокие хлебные пошлины, что сопровождалось и другими формами репрессий и весной 1933 года привело к массовому голоду.

Как указывают в чешском парламенте, Москва не оказывала продовольственной помощи пострадавшим регионам, и СССР в то же самое время продолжал экспортировать зерно. При этом украинским крестьянам не разрешалось покидать свои дома, а искусственный Голодомор шел параллельно с кампанией по русификации и репрессиями против украинской элиты.

"Голодомор 90-летней давности в Украине был попыткой геноцида украинского народа советской большевистской властью. Нынешняя агрессия вооруженных сил РФ против свободной и суверенной Украины и военные преступления российских солдат подтвердили высокую актуальность увековечивания памяти об этом трагическом историческом событии", — отметил председатель комитета по безопасности Палаты депутатов и соавтор резолюции Павел Жачек.

По его словам, сегодня все видят, что путинская Россия переняла самое худшее из кровавого наследия тоталитарного Советского Союза.

Напомним, что в прошлые годы Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 иностранных государств, в частности Австралия, Ватикан, Венгрия, Грузия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, США, Эквадор и Эстония. В самой Украине отдельный закон о Голодоморе 1932-1933 годов с признанием этих событий геноцидом украинского народа был принят в 2006 году.

Кроме того, с осуждением Голодомора как акта истребления человечества тоталитарным сталинским режимом или с почтением памяти его жертв выступали также власти Андорры, Аргентины, Бразилии, Испании, Италии, Словакии и Чили.

Источник фото: ua.depositphotos.com