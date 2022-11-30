Як блекаут позначився на роботі кафе та ресторанів

Масовані обстріли України майже не зменшили кількість кафе та ресторанів, що працюють, але позначились на їх обігах та організації роботи.

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Про це повідомляє Opendatabot з посиланням на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.

16 листопада, після масованого обстрілу цивільної інфраструктури та першого блекауту кількість закладів, що працює, суттєво не змінилась. Виняток – Житомирська та Одеська області, там зафіксовано найбільші падіння кількості працюючих закладів – "мінус" 5% та 3% за тиждень відповідно.

Показники обігу кафе та ресторанів впали, в середньому, на 8%. Найбільше "просіли" заклади в Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.

Після обстрілів 23 листопада найбільше постраждали Черкаська та Рівненська області (ще "мінус" 4% за тиждень), Івано-Франківська, Вінницька та Тернопільська (-3%). Проте є й регіон, де активних закладів за тиждень побільшало – це Житомирська область (+4%).

В середньому, другий блекаут скоротив обіги кафе та ресторанів в Україні також на 8% за тиждень. Найбільше обіги просіли в Кіровоградській (-16%), Волинській (-14%), Миколаївській (-13%), Одеській (-12%), Києві, Полтавській та Чернігівській областях (-11%).

Як зазначають в Poster, відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках.

"Проте ті підприємці, хто встиг вже встановити генератори, почуваються краще і, навіть, бачать зростання у касах. Заклади стають водночас і робочими хабами, де можна попрацювати за ноутбуком, поки вдома немає світла, і пунктами незламності, в яких можна зарядити телефони та зігрітися", – сказав Родіон Єрошек, СЕО та співвласник компанії Poster.

Зазначимо, як раніше повідомили в Opendatabot, з 24 лютого в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Майже половину з них відкрили жінки.