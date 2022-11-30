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Як блекаут позначився на роботі кафе та ресторанів
Масовані обстріли України майже не зменшили кількість кафе та ресторанів, що працюють, але позначились на їх обігах та організації роботи.
Про це повідомляє Opendatabot з посиланням на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.
16 листопада, після масованого обстрілу цивільної інфраструктури та першого блекауту кількість закладів, що працює, суттєво не змінилась. Виняток – Житомирська та Одеська області, там зафіксовано найбільші падіння кількості працюючих закладів – "мінус" 5% та 3% за тиждень відповідно.
Показники обігу кафе та ресторанів впали, в середньому, на 8%. Найбільше "просіли" заклади в Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після обстрілів 23 листопада найбільше постраждали Черкаська та Рівненська області (ще "мінус" 4% за тиждень), Івано-Франківська, Вінницька та Тернопільська (-3%). Проте є й регіон, де активних закладів за тиждень побільшало – це Житомирська область (+4%).
В середньому, другий блекаут скоротив обіги кафе та ресторанів в Україні також на 8% за тиждень. Найбільше обіги просіли в Кіровоградській (-16%), Волинській (-14%), Миколаївській (-13%), Одеській (-12%), Києві, Полтавській та Чернігівській областях (-11%).
Як зазначають в Poster, відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках.
"Проте ті підприємці, хто встиг вже встановити генератори, почуваються краще і, навіть, бачать зростання у касах. Заклади стають водночас і робочими хабами, де можна попрацювати за ноутбуком, поки вдома немає світла, і пунктами незламності, в яких можна зарядити телефони та зігрітися", – сказав Родіон Єрошек, СЕО та співвласник компанії Poster.
Зазначимо, як раніше повідомили в Opendatabot, з 24 лютого в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Майже половину з них відкрили жінки.