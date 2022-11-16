Уряд спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів

Кабінет міністрів на засіданні 16 листопада прийняв рішення дозволити реалізацію генераторів, акумуляторів та інших схожих пристроїв без вимог технічного регламенту. Спрощення вимог до продажу запровадили для подолання критичної ситуації в енергетиці.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Такі пом'якшення діятимуть до скасування воєнного стану в країні та протягом наступних 90 календарних днів.

Продавати генератори, акумулятори тощо можна буде без таких вимог таких технічних регламентів:

безпеки машин;

низьковольтного електричного обладнання;

з електромагнітної сумісності;

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні;

шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень.

Зміни стосуються того ж переліку товарів, який уряді збирався звільнити від сплати ПДВ та в'їзного мита на початку листопада.

Зокрема, до списку входять газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки і електричні перетворювачі, що обертаються, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі.

Нагадаємо, в жовтні російські військові почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Через пошкодження внаслідок обстрілів оператор системи розподілення електроенергії "Укренерго" був змушений обмежити енергопостачання в багатьох регіонах України.

У жовтні наймасовіша атака була зафіксована 10 числа. При цьому 15 листопада РФ випустила сотню ракет по Україні, "перевершивши" атаку 10 жовтн. Тому 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково – аварійні відключення.

Тому українцям радять запасатися всім необхідним, в тому числі автономними джерелами енергії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com