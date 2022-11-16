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16 листопада по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень світла
Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково – аварійні відключення.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Масовані ракетні удари 15 листопада та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі", - зазначають в "Укренерго".
У відомстві просять з розумінням ставитися до відключень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними", - повідомляють в "Укренерго".
Зазначається, що бмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах.
"Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - підкреслили в "Укренерго".
Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.
Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни.
Раніше ДТЕК опублікувала графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.
Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.
Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.