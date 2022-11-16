16 листопада по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень світла

Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково – аварійні відключення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Масовані ракетні удари 15 листопада та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі", - зазначають в "Укренерго".

У відомстві просять з розумінням ставитися до відключень.

"Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними", - повідомляють в "Укренерго".

Зазначається, що бмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах.

"Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - підкреслили в "Укренерго".

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни.

Раніше ДТЕК опублікувала графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.