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Енергетика
Дата публікації

У Молдові виникли перебої з електропостачанням після атаки РФ по Україні

У Молдові виникли перебої з електропостачанням після атаки РФ по Україні

Постачання електроенергії до Молдови з Румунії призупинилося ввечері 15 листопада, ймовірно, через ракетні удари Росії по Україні. Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

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Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину пояснив, що одна з ліній електропередачі, що забезпечує надходження електроенергії з Румунії до Молдови, автоматично відключилася через обстріл.

"Наголошую, що лінії не пошкоджені, а відключилися автоматично, для безпеки. Moldelectrica працює над відновленням електропостачання", — додав міністр і пообіцяв тримати громадян у курсі.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала ударів по містах та енергетичним об’єктам по всій Україні. 

Внаслідок цього “Укренерго” запровадив аварійні відключення в низці областей України, у тому числі і в Києві. Саме у столиці без світла попередньо щонайменше  половина споживачів.

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Але особливо складна ситуація в саме в Києві.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан