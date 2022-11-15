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У Молдові виникли перебої з електропостачанням після атаки РФ по Україні
Постачання електроенергії до Молдови з Румунії призупинилося ввечері 15 листопада, ймовірно, через ракетні удари Росії по Україні. Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.
Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину пояснив, що одна з ліній електропередачі, що забезпечує надходження електроенергії з Румунії до Молдови, автоматично відключилася через обстріл.
"Наголошую, що лінії не пошкоджені, а відключилися автоматично, для безпеки. Moldelectrica працює над відновленням електропостачання", — додав міністр і пообіцяв тримати громадян у курсі.
Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала ударів по містах та енергетичним об’єктам по всій Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Внаслідок цього “Укренерго” запровадив аварійні відключення в низці областей України, у тому числі і в Києві. Саме у столиці без світла попередньо щонайменше половина споживачів.
Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Але особливо складна ситуація в саме в Києві.
Джерело фото: ua.depositphotos.com